в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, и астряла в нём. На какую высоту поднимется ящк с пулей? на сколько изменится вн...

Физика

в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, и астряла в нём. На какую высоту поднимется ящк с пулей? на сколько изменится внутренняя энергия системы " пуля- ящик"? g = 10м/с

Автор: Гость