в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, и астряла в нём. На какую высоту поднимется ящк с пулей? на сколько изменится вн...

Физика
в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, и астряла в нём. На какую высоту поднимется ящк с пулей? на сколько изменится внутренняя энергия системы " пуля- ящик"? g = 10м/с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при неупругом столкновении пули с ящиком выполняется закон сохранения импульса:mv=(m+M)*v', где v-скорость пули,M-масса мешка,v'-скорость после столкновения.отсюда находим скорость v'=mv/m+M после этого находим высоту.я сделал через формулу безвременной высоты. v'^2=2gh, h=v'^2/2g
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
к 190 г 10% раствора соли добавили 10 г соли. какой стала массовая доля соли в полученном растворе?
Ответить
Химия
200г 15% раствора соли упарили наполовину. какой стала массовая доля соли постле этого?
Ответить
Математика
три одинаковые груши разделили поровну между 6 ребятами .Какую часть груши получил каждый?
Ответить
Алгебра
2х (в квадрате)+3х-5=0
Ответить
Математика
Один из катетов прямоугольного треугольника больше другого на 5 см, а сумма катетов равна 19 см. Найдите площадь этого треугольника.
Ответить