в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, и астряла в нём. На какую высоту поднимется ящк с пулей? на сколько изменится вн...
Физика
в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, и астряла в нём. На какую высоту поднимется ящк с пулей? на сколько изменится внутренняя энергия системы " пуля- ящик"? g = 10м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при неупругом столкновении пули с ящиком выполняется закон сохранения импульса:mv=(m+M)*v', где v-скорость пули,M-масса мешка,v'-скорость после столкновения.отсюда находим скорость v'=mv/m+M после этого находим высоту.я сделал через формулу безвременной высоты. v'^2=2gh, h=v'^2/2g
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