2х (в квадрате)+3х-5=0
Алгебра
2х (в квадрате)+3х-5=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х1,2= -3 +- корень квадратный из 3(в кдвадрате) -4*2*(-5) и разделить это все на 2*2 =-3+- корень из 9+40 разделить это все на 4 х1= -3+7 деленное на 4= 1 х2= -3-7 деленное на 4= -10/4=-2,5
Гость:
2х2+3х-5=0 a=2;b=3;c=-5; D=b2-4ac D=9+4*2*10=9+80+89>0,значит уравнение имеет два корня х1.2=(-b+-(знак квадратного корня)D):2а х1.2=(-3+-(знак квадратного корня)89):2*2 х1=-3+(знак квадратного корня)89):4 х2=-3-(знак квадратного корня)89):4
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