2х (в квадрате)+3х-5=0

Гость: Гость:

х1,2= -3 +- корень квадратный из 3(в кдвадрате) -4*2*(-5) и разделить это все на 2*2 =-3+- корень из 9+40 разделить это все на 4 х1= -3+7 деленное на 4= 1 х2= -3-7 деленное на 4= -10/4=-2,5