как 180 поделить на дробь 3/4
Математика
как 180 поделить на дробь 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(180*4)/3=240
Гость:
180:3/4=180/1:3/4=180/1^4/3=240/1=240
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