Китайцы умели строить грандиозные сооружения.Какие?

Обществознание
Китайцы умели строить грандиозные сооружения.Какие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великую Китайскую стену
Гость:
Самое великое сооружение Китайцев - это Великая Китайская Стена.
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