В 1-ом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во 2-ом и на 10 меньше, чем в 3-ем. На сколько 10-ов шаров больше в 3-ем, чем во 2-ом?

Математика

В 1-ом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во 2-ом и на 10 меньше, чем в 3-ем. На сколько 10-ов шаров больше в 3-ем, чем во 2-ом?

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