В 1-ом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во 2-ом и на 10 меньше, чем в 3-ем. На сколько 10-ов шаров больше в 3-ем, чем во 2-ом?
Математика
В 1-ом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во 2-ом и на 10 меньше, чем в 3-ем. На сколько 10-ов шаров больше в 3-ем, чем во 2-ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х; 2. х-30; 3.х+10; из 3 вычесть 2 30+10=40 Ответ: на 40 шаров, на 4 десятка
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