На стороне АВ треугольника взята точка D, чему равна сторона АВ треугольника, если AD=5 см, а BD= 6 см?

Геометрия

На стороне АВ треугольника взята точка D, чему равна сторона АВ треугольника, если AD=5 см, а BD= 6 см?

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