На стороне АВ треугольника взята точка D, чему равна сторона АВ треугольника, если AD=5 см, а BD= 6 см?

Геометрия
На стороне АВ треугольника взята точка D, чему равна сторона АВ треугольника, если AD=5 см, а BD= 6 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сторона AB=AD+DB,следовательно AB=5+6=11 см. Ответ:11 см.
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