Стороны треугольника относятся как 3/5/6, периметр подобного ему треугольника равен 56 дм. Найти стороны второго треугольника.
Геометрия
Стороны треугольника относятся как 3/5/6, периметр подобного ему треугольника равен 56 дм. Найти стороны второго треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х - 1 сторона 5х - 2 сторона 6х- 3 сторона 3х+5х+6х=56 14х=56 х=4 3*4=12 дм 1 сторона 5*4=20 дм 2 сторона 6*4=24 дм 3 сторона
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