пять вторых во 2-ой степени разделить на минус 25 четвёртых умножить на 5 вторых в нолевой степени.

Алгебра

пять вторых во 2-ой степени разделить на минус 25 четвёртых умножить на 5 вторых в нолевой степени.

Автор: Гость