пять вторых во 2-ой степени разделить на минус 25 четвёртых умножить на 5 вторых в нолевой степени.
Алгебра
пять вторых во 2-ой степени разделить на минус 25 четвёртых умножить на 5 вторых в нолевой степени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/2)^2 / (-25/4) * (5/2)^0 ; любое число в степени 0 равно 1; (5/2)^2 / (-25/4) * (5/2)^0 = (5/2)^2 / (-25/4) * 1 = = (25/4) / (-25/4) = - (25/4) * (4/25) = -1
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