Прочитал 9/11 книги, осталось прочитать 24 страницы. Сколько всего страниц в книге?
Математика
Прочитал 9/11 книги, осталось прочитать 24 страницы. Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11/11 - 9/11= 2/11 части книги это 24 страницы 2) 24 * 11: 2 = 132 страницы в книге
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