кофейник и две чашки вмещают 740 грамм воды, в кофейник входит на 380 грамм воды больше , чем в чашку. Сколько граммов воды вмещяет кофейник?
Математика
кофейник и две чашки вмещают 740 грамм воды, в кофейник входит на 380 грамм воды больше , чем в чашку. Сколько граммов воды вмещяет кофейник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+380- кофейник; х-чашка; 740-всего; х+х+х+380=740; 3х=740-380; 3х=360; х=120- чашка; 120+380=500- кофейник; Ответ : 500 г
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