кофейник и две чашки вмещают 740 грамм воды, в кофейник входит на 380 грамм воды больше , чем в чашку. Сколько граммов воды вмещяет кофейник?

Математика

кофейник и две чашки вмещают 740 грамм воды, в кофейник входит на 380 грамм воды больше , чем в чашку. Сколько граммов воды вмещяет кофейник?

Автор: Гость