Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120метров. Лиса пробегает в минуту 320 метрав, а собака 350 метров на каком расстоянии друк от друга будут лиса и собака через 2 минуты после начала погони? Сколько мин...

Гость: Гость:

сначала найдём разницу их скоростей 350-320=30 (метров в минуту) т.е. собака догоняет лису со скоростью 30м/мин за 2минуты расстояние между ними сократится на 2мин*30м/мин=60метров значит оставшееся расстояние межу ними в этот момент 120-60=60метров а раз за 2минуты пройдена половина пути, то на весь путь уйдёт в два раза больше времени, т.е. догонит она через 2*2мин=4минуты