1._)в стеклянноый стакан массой 120г., имеющий температуру 15 градусов цельсия, налили 200 г. воды при температуре 100 градусов цельсия. при какой температуре установиться тепловое равновесие. 2_) Для приготовления ванны необхо...
Физика
1._)в стеклянноый стакан массой 120г., имеющий температуру 15 градусов цельсия, налили 200 г. воды при температуре 100 градусов цельсия. при какой температуре установиться тепловое равновесие. 2_) Для приготовления ванны необходимо смешать холодную воду температурой 11 градусов цельсия и горячую воду температурой 66 градусов цельсия. Какое количество той и другой воды необходимо взять для получения 110 литров воды с температурой 36 градусов цельсия? 3) На спиртовке нагрели воду массой 100 грамм от 16 до 71 градуса цельсия. При При этом был сожжен спирт массой 10 грамм. Найдите КПД установки.??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)думаю :при 8 градусах))))))))))))))))))))))))))))
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