(х-2):5=(2:3)-((3х-2):6)
Алгебра
(х-2):5=(2:3)-((3х-2):6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-2)/5=(4-3х+2)/6 (х-2)/5=(6-3х)/6 (х-2)/5=3(2-х)/6 (х-2)/5=(2-х)/2 (х-2)/5-(2-х)/2=0 (2(х-2)-5(2-х))/10=0 2(х-2)-5(2-х)=0 2х-4 -10+5х=0 7х=14 х=14\2 х=2.
Гость:
6(х-2)=20-5(3х-2), 6х-12=20-15х+10, 6х+15х=30+12, 21х=42, х=2
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