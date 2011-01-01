задача Незнайка и Поньчик стали пускать мыльные пузыри Вместе они пустили 26 пузырей причем у Незнайки получилось на 8 пузырей больше чем у Поньчика Сколько пузырей получилось у Незнайки а сколько у Поньчика

Математика

задача Незнайка и Поньчик стали пускать мыльные пузыри Вместе они пустили 26 пузырей причем у Незнайки получилось на 8 пузырей больше чем у Поньчика Сколько пузырей получилось у Незнайки а сколько у Поньчика

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