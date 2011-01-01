докажитечто на плоскости существует 2011 различных точек не лежащие все на одной прямой все попарное расстояние между которыми натуральные числа

Математика

докажитечто на плоскости существует 2011 различных точек не лежащие все на одной прямой все попарное расстояние между которыми натуральные числа

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