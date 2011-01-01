докажитечто на плоскости существует 2011 различных точек не лежащие все на одной прямой все попарное расстояние между которыми натуральные числа

Математика
докажитечто на плоскости существует 2011 различных точек не лежащие все на одной прямой все попарное расстояние между которыми натуральные числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на плоскости с-ет бесконечное кол-во точек, лежащих не на одной прямой, расстояниями между которыми могут быть нат числа
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