Диагональ прямоугольника равна 10 см,а его периметр равен 28.Найдите стороны прямоугольника.

Гость: Гость:

Р = 2(а + в); 2(а + в) = 28; а+в = 14; Пусть сторона а = х см, тогда сторона в = (14 - х)см. Тогда по т. Пифагора x^2+(14 - x)^2 =10^2; x^2 + 196 - 28x +х^2 = 100; 2x^2 - 28x + 96= 0; x^2 - 14x + 48= 0; Тогда по т Виета х = 6; или х = 8; Ответ: 6 см и 8 см