log x по основанию 5 =2
Алгебра
log x по основанию 5 =2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log x по основанию 5 =2 ; х = 5^2; x = 25. Ответ:25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В семенах подсолнечника нового сорта содержится 49.5% масла. Сколько килограммов таких семян надо взять,чтобы в них содержалось 29.7 кг масла?
Математика
Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120 метров. Лиса пробигает в минуту 330 метрав, а собака 375 метров. На каком растоянии ...
Математика
Маша,Юля,Лена и Таня варили варенье из абрикосов. У Лены варенья получилось на 0,2 кг больше, чем у Тани, а у Юли и Маши поровну, но в 2 раза больш...