Маша,Юля,Лена и Таня варили варенье из абрикосов. У Лены варенья получилось на 0,2 кг больше, чем у Тани, а у Юли и Маши поровну, но в 2 раза больше, чем у Лены и на 1,8 кг больше, чем у Тани. Сколько варенья получилось у каждо...
Математика
Маша,Юля,Лена и Таня варили варенье из абрикосов. У Лены варенья получилось на 0,2 кг больше, чем у Тани, а у Юли и Маши поровну, но в 2 раза больше, чем у Лены и на 1,8 кг больше, чем у Тани. Сколько варенья получилось у каждой девочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таня сварила x кг варенья. Лена x+0,2 кг. Юля и Маша 2(x+0,2) кг по сравнению с Леной или x+1,8 кг по сравнению с Таней. 2(x+0,2)=x+1,8; x=1,4 кг у Тани. У Лены 1,6 кг. У Юли и Маши 3,2 кг.
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