Маша,Юля,Лена и Таня варили варенье из абрикосов. У Лены варенья получилось на 0,2 кг больше, чем у Тани, а у Юли и Маши поровну, но в 2 раза больше, чем у Лены и на 1,8 кг больше, чем у Тани. Сколько варенья получилось у каждо...

Математика

Маша,Юля,Лена и Таня варили варенье из абрикосов. У Лены варенья получилось на 0,2 кг больше, чем у Тани, а у Юли и Маши поровну, но в 2 раза больше, чем у Лены и на 1,8 кг больше, чем у Тани. Сколько варенья получилось у каждой девочки?

Автор: Гость