выберите предметы или существа нарисуйте их и придумайте о каждом загадку заполните таблицы
Экономика
выберите предметы или существа нарисуйте их и придумайте о каждом загадку заполните таблицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
— Говорите, я лохматый? Мне причёсываться лень? Не лохматый, а рогатый! И зовут меня..... (Олень)
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