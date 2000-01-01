В воде растворили 300г соли и получили 15% раствор соли.К раствору долили 500г воды.Сколько процентов соли содержит новый раствор?

Гость: Гость:

300 г это 15 % значит раствора было 300\15=20 г в одном проценте а в 100 % 20*100=2000 г раствора. К нему добавили 500г воды, значит стало 2500 г раствора. Соли в нём 300 граммов. 2500 - 100% составим равенство 2500\100= 300\х х= 300\25= 12% 300 г ---х%