диогонали ромба равны 14 и 48.найдите сторону ромба
Геометрия
диогонали ромба равны 14 и 48.найдите сторону ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как диоганали ромба при пересечении делятся пополам и при этом образуют угол в 90 грдусов, то можно найти сторону ромба по теореме пифогора рассмотривая одну из треугольников с катетами 7 и 24см, тогда сторона равна 24(в квадрте)+7(в квадрате)=576+49=625 т.е. сторона равна25см
Гость:
d1=14,d2=48.14/2=7,48/2=24.a=7,b=24,c-?---->c^2=a^2+b^2=49+576,c^2=625,c=sqrt(625),c=25.storona romba rovna 25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
В мешке 16 шаров: 9 жёлтых и семь зелёных. Какое наименьшее количество шаров надо взять, не глядя в мешок, чтобы среди них было три зелёных.