диогонали ромба равны 14 и 48.найдите сторону ромба

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так как диоганали ромба при пересечении делятся пополам и при этом образуют угол в 90 грдусов, то можно найти сторону ромба по теореме пифогора рассмотривая одну из треугольников с катетами 7 и 24см, тогда сторона равна 24(в квадрте)+7(в квадрате)=576+49=625 т.е. сторона равна25см