Определить массу куба чугуна, если плотность чугуна равна 7000 кг/м3 и размер ребра 15 см.
Физика
Определить массу куба чугуна, если плотность чугуна равна 7000 кг/м3 и размер ребра 15 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=7000kg/m3,a=15cm,v=a^2,v=15*15=225cm^3 225cm^3=0.0225m^3.m=p*v=7000kg/m^3*0.225m^3=1575kg
Гость:
m = V*p. V = a^3. 15 см = 0,15 м. V= 0,15^3 = 0,003375 м^3. m= 0,003375 м^3 * 7000 кг/м3 = 23,625 кг
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