В мешке 16 шаров: 9 жёлтых и семь зелёных. Какое наименьшее количество шаров надо взять, не глядя в мешок, чтобы среди них было три зелёных.

Математика
В мешке 16 шаров: 9 жёлтых и семь зелёных. Какое наименьшее количество шаров надо взять, не глядя в мешок, чтобы среди них было три зелёных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.12, потому что в принципе могут попасться все 9 жёлтых, но не более, значит три следующие точно будут зелёные.
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