Рассчитайте массовые доли элементов в оксиде кремния(4 вал.)
Химия
Рассчитайте массовые доли элементов в оксиде кремния(4 вал.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2=60г. \ моль (массово доля кислорода) = 2*16\60*100%= 53,3% (мас. доля кремния) =100-53,3=46,7%
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