Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса, вольной борьбой - 3/5 остальных учеников. Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? Какая часть учеников класса занимается легкой атлетикой и вольной борьбой?

Математика
Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса, вольной борьбой - 3/5 остальных учеников. Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? Какая часть учеников класса занимается легкой атлетикой и вольной борьбой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 1/3 = 2/3 часть учеников класса не занимаются легкой атлетикой; 2) 2/3 * 3/5 = 2/5 часть учеников класса занимается вольной борьбой; 3) 1/3 + 2/5 = 5/15 + 6/15 = 11/15 часть учеников класса занимается легкой атлетикой и вольной борьбой
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