Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса, вольной борьбой - 3/5 остальных учеников. Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? Какая часть учеников класса занимается легкой атлетикой и вольной борьбой?

Математика

Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса, вольной борьбой - 3/5 остальных учеников. Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? Какая часть учеников класса занимается легкой атлетикой и вольной борьбой?

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