длина прямоугольного параллелепипеда равна 40 см,ширина составляет три пятых длины,а высота - три четвёртых ширины.Найди объём этого параллелепипеда

Математика

длина прямоугольного параллелепипеда равна 40 см,ширина составляет три пятых длины,а высота - три четвёртых ширины.Найди объём этого параллелепипеда

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