длина прямоугольного параллелепипеда равна 40 см,ширина составляет три пятых длины,а высота - три четвёртых ширины.Найди объём этого параллелепипеда

Математика
длина прямоугольного параллелепипеда равна 40 см,ширина составляет три пятых длины,а высота - три четвёртых ширины.Найди объём этого параллелепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40 * 3/5 = 24 (см) ширина; 2) 24 * 3/4 = 18 (см) высота. 3) 40 * 24 * 18 = 17280 см3 объём этого параллелепипеда
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