Найдите косинусы углов треугольника с вершинами А (2;8), В (-1;5), С (3;1)
Геометрия
Найдите косинусы углов треугольника с вершинами А (2;8), В (-1;5), С (3;1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем длину сторон треугольника: ab=√9+9=3√2 bc=√16+16=4√2 ac=√1+49=5√2 Найдем косинусы углов треугольника при помощи теоремы косинусов: 18=32+50-80*cosa cosa=(82-18)/80=8/10=0.8 32=18+50-60*cosb cosb=(68-32)/60=6/10=0.6 50=18+32-12*4cosc cosc=0
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