олёна лажится спать в 9 чесов 30 минут вечером и просыпается следушим утром в 6 чесов 30 минут.её братив ваня лажится на 30 минут ранше и просыпается на 1 час 30 минут позже.сколько спит ваня?
Математика
олёна лажится спать в 9 чесов 30 минут вечером и просыпается следушим утром в 6 чесов 30 минут.её братив ваня лажится на 30 минут ранше и просыпается на 1 час 30 минут позже.сколько спит ваня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алена спит: (12-9,5)+6,5=2,5+6,5=9 Тогда брат спит 9+0,5+1,5=11часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Сопротивление электрического паяльника R = 440 Ом. Напряжение, при котором он работает, U = 220 В. Определите мощность тока, по¬требляемого паял...
Математика
Изделие, цена которого 500руб. сначало подорожало на 10% , а затем еще на 20% . Какова окончательная цена?
Алгебра