олёна лажится спать в 9 чесов 30 минут вечером и просыпается следушим утром в 6 чесов 30 минут.её братив ваня лажится на 30 минут ранше и просыпается на 1 час 30 минут позже.сколько спит ваня?

Математика

олёна лажится спать в 9 чесов 30 минут вечером и просыпается следушим утром в 6 чесов 30 минут.её братив ваня лажится на 30 минут ранше и просыпается на 1 час 30 минут позже.сколько спит ваня?

Автор: Гость