Сопротивление электрического паяльника R = 440 Ом. Напряжение, при котором он работает, U = 220 В. Определите мощность тока, по¬требляемого паяльником
Физика
Сопротивление электрического паяльника R = 440 Ом. Напряжение, при котором он работает, U = 220 В. Определите мощность тока, по¬требляемого паяльником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=U*I=U*U/R, где P-мощность тока, U-напряжение и R - сопротивление. Подставим значения в формулу и посчитаем: P=220*220/440=110(Вт) Ответ: 110 Вт
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