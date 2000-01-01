маша купила на 4 конверта больше, чем Миша и заплатила на 48 рублей больше. сколько стоит один конверт?
Математика
маша купила на 4 конверта больше, чем Миша и заплатила на 48 рублей больше. сколько стоит один конверт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 конверта стоит 48 рублей, тогда 1 конверт стоит 48/4=12(рублей)
Гость:
48:4=12 (руб) - стоит один конверт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В сахорной свёкле содержится 18,5% сахара.Сколько сахара содержится в 38,5 т сахарной свёклы?Ответ округлите до десяых долей тонны.
Алгебра
МАШИНА ПРИВЕЗЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ СТОЛОВОЙ 18 ОДИНАКОВЫХ ПАКЕТОВ С ПШЕНИЧНОЙ МУКОЙ И 22 ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА С РЖАНОЙ МУКОЙ.МАССА ВСЕХ ЭТИХ ПАКЕТОВ СОСТОВЛЯЕ...
Алгебра
РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ СОСНОВКА И ЛИСТВЯНКА З75 КМ. ИЗ СОСНОВКИ В ЛИСТВЯНКУ В 8 Ч 15 МИН ЕХАЛА МАШИНА СО СКОРОСТИ 70КМ Ч. ПАССАЖИР ЭТОЙ МАШИНЫ Х...
Математика
420 тетрадей нужно разделить между 2-мя классами по количеству учеников. В одном классе - 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получи кажд...