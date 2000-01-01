маша купила на 4 конверта больше, чем Миша и заплатила на 48 рублей больше. сколько стоит один конверт?

Математика

маша купила на 4 конверта больше, чем Миша и заплатила на 48 рублей больше. сколько стоит один конверт?

Автор: Гость