За первый день турист прошел 16км, а за второй - на 2000 м больше. Сколько километров он прошел за эти 2 дня?
Математика
За первый день турист прошел 16км, а за второй - на 2000 м больше. Сколько километров он прошел за эти 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За второй день он прошел 16+2000/1000=18(км) тогда за 2 дня:16+18=34км
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