За первый день турист прошел 16км, а за второй - на 2000 м больше. Сколько километров он прошел за эти 2 дня?

Математика

За первый день турист прошел 16км, а за второй - на 2000 м больше. Сколько километров он прошел за эти 2 дня?

Автор: Гость