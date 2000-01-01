найдите диагональ равнобедренной трапеции, основания которой равны 4см и 6см, а боковая сторона равна 5 см
Геометрия
найдите диагональ равнобедренной трапеции, основания которой равны 4см и 6см, а боковая сторона равна 5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дана равнобедренная трапеция АВСД: ВС=4 АД=6 АВ=СД=5. Найти АС-? Опустим две высоты ВМ и ВК к нижнему основанию АД.Тогда отрезок МК=ВС=4. Маленькие отрезки АМ=КД=1(т.к. АД=6) Мы можем найти высоты по теореме Пифагора: ВМ^2=5^2-1^2=24; ВМ=СК= корень из 24 или 2 умножить на корень из 6. Рассмотрим треугольник АСК он прямоугольный, в нем АК=5 и СК=2√6. Можем найти по т. Пифагора АС^2=5^2+ (2√6)^2=49 ; АС=7
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