Из 30 кг. семян подсолнечника получают 6 кг.масла.Сколько килограммов масла можно получить из 25 кг.семян подсолнечника?
Математика
Из 30 кг. семян подсолнечника получают 6 кг.масла.Сколько килограммов масла можно получить из 25 кг.семян подсолнечника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ Можно решить с помощью пропорции 30 кг семян - 6 кг масла 25 кг семян - х кг масла 30х=6*25 х=6*25:30 х=5 кг масла можно получить из 25 кг семян 2 способ 1) 30:6=5 кг семян требуется на 1 кг масла 2) 25:5=5 кг масла получится из 25 кг семян Ответ 5 кг
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