вычитаемое уменьшенно на 262.Как надо изменить умньшаемое,чтобы а) разность осталось без изменения? б) разность уменьшилась на 74? в) разность увеличелась на 35?
Математика
вычитаемое уменьшенно на 262.Как надо изменить умньшаемое,чтобы а) разность осталось без изменения? б) разность уменьшилась на 74? в) разность увеличелась на 35?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) уменьшить на 260, б) уменьшить на 336, в) уменьшить на 227.
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