на одной пасеке 48 ульев, а на другой-44.С первой пасеки сняли на 80 кг меда больше,чем со второй . Сколько меда собрали с каждой пасеки
Математика
на одной пасеке 48 ульев, а на другой-44.С первой пасеки сняли на 80 кг меда больше,чем со второй . Сколько меда собрали с каждой пасеки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с одного улея собирают 20 кг (48-44=4, 80/4 = 20). значит, с первой пасеки собрали 48*20 = 960 кг, а со второй - 44*20 = 880 кг.
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