на одной пасеке 48 ульев, а на другой-44.С первой пасеки сняли на 80 кг меда больше,чем со второй . Сколько меда собрали с каждой пасеки

Математика

на одной пасеке 48 ульев, а на другой-44.С первой пасеки сняли на 80 кг меда больше,чем со второй . Сколько меда собрали с каждой пасеки

Автор: Гость