дедка вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка в четверо сильнее жучки,жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Дедка,бабка,внучка,жучка,кошка и мышка могут вытащить репку, а без мышки не могут.Скол...

Математика

дедка вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка в четверо сильнее жучки,жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Дедка,бабка,внучка,жучка,кошка и мышка могут вытащить репку, а без мышки не могут.Сколько надо позвать мышек что бы они сами вытащили репку?

Автор: Гость