дедка вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка в четверо сильнее жучки,жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Дедка,бабка,внучка,жучка,кошка и мышка могут вытащить репку, а без мышки не могут.Скол...
Математика
дедка вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка в четверо сильнее жучки,жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Дедка,бабка,внучка,жучка,кошка и мышка могут вытащить репку, а без мышки не могут.Сколько надо позвать мышек что бы они сами вытащили репку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поскольку кошка в 6 раз сильнее мышки, она равняется 6 мышкам. далее аналогично жучка = 30 мышек внучка = 120 мышек бабка = 360 мышек дед = 720 мышек. вместе720+360+120+30+6+1 = 1237 мышек.
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