как изменится абсолютная температура идеального газа при уменьшении его объёма в 2 раза и увеличении давления в 3 раза?
Физика
как изменится абсолютная температура идеального газа при уменьшении его объёма в 2 раза и увеличении давления в 3 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классический идеальный газ подчиняется уравнению состояния Клапейрона p = nkT, где р — давление, n - число частиц в единице объема, k — Больцмана постоянная, Т — абсолютная температура. Уравнение состояния и закон Авогадро впервые связали макрохарактеристики газа — давление, температуру, массу — с массой его молекулы. Из этой формулы смело можно сказать: Тоесть P*V/T = const Из этого P*V увеличится в 1/2*3 = 1,5 раз Тогда и T должно увеличиться в 1.5 раз.
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