Определи,какая из дробей ближе к единице ,и сравни их 8/9 и15/16;
Математика
Определи,какая из дробей ближе к единице ,и сравни их 8/9 и15/16;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведем их к одному знаменателю: 8*16/16*9 и 15*9/16*9, 128/144 < 135/144 отсюда так же видно, что ближе к единице второе число.
Гость:
Общий знаменатель 9*16=144, тогда получим дроби 128/144 и 135/144. 135/144 ближе к 1, т.к. 128/144 меньше чем 135/144
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