во сколько раз масса Солнца больше массы земли?Луны?Электрона?
Физика
во сколько раз масса Солнца больше массы земли?Луны?Электрона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса Солнца = 1.98892 × 1030 килограмма масса Земли = 5.9742 × 1024 килограмма масса Луны = 7.36 × 1022 килограмма масса электрона = 9.10938188 × 10-31 килограмма сравнивай
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