{ x+3=0 { xy^2= -12

Гость: Гость:

Находим из первого уравнения x=-3 (перенеся 3 в правую сторону с противоположным знаком). Затем подставим найденное X во второе уравнение, получим: -3y^2=-12. Отсюда следует y равно корень из плюс минус корень из 4 т.е. y=+-2. Ответ: x=-3 y=+-2