{ x+3=0 { xy^2= -12
Алгебра
{ x+3=0 { xy^2= -12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим из первого уравнения x=-3 (перенеся 3 в правую сторону с противоположным знаком). Затем подставим найденное X во второе уравнение, получим: -3y^2=-12. Отсюда следует y равно корень из плюс минус корень из 4 т.е. y=+-2. Ответ: x=-3 y=+-2
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