Запишіть усі правильні дроби з знаменником 11
Математика
Запишіть усі правильні дроби з знаменником 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11.
Гость:
1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11
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