сколько можно составить различных костюмов из брюк и двух рубашек,если костюм должен состоять из брюк и одной рубашки?
Математика
сколько можно составить различных костюмов из брюк и двух рубашек,если костюм должен состоять из брюк и одной рубашки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два костюма: брюки и 1 рубашка, брюки и 2 рубашка,
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