сколько можно составить различных костюмов из брюк и двух рубашек,если костюм должен состоять из брюк и одной рубашки?

Математика

сколько можно составить различных костюмов из брюк и двух рубашек,если костюм должен состоять из брюк и одной рубашки?

Автор: Гость