какой формулой выражается площадь боковой поверхности конуса?
Математика
какой формулой выражается площадь боковой поверхности конуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковая площадь поверхности конуса равна произведению половины окружности основания (C) на образующую (l): S = 0,5 С l= π r l (r - радиус вращения конуса; l - образующая конуса
Гость:
Площадь боковой поверхности конуса равна произведению половины длины окружности основания на образующую то есть в общем виде имеем формулу: Sбок=πrl
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