Проволоку длиной 240м можно разрезать на куски по3 м или по 4м. Каких кусков будет больше и насколько?

Гость: Гость:

Узнаем сколько кусков будет по три метра 240:3=80кусков и узнаем сколько кусков будет по четыре метра 240:4=60 кусков. И теперь мы можем ответить на вопрос каких кусков будет больше. Больше будет кусков по 3м. А на сколько мы вычисли вычитанием 80-60=20кусков.