Проволоку длиной 240м можно разрезать на куски по3 м или по 4м. Каких кусков будет больше и насколько?
Математика
Проволоку длиной 240м можно разрезать на куски по3 м или по 4м. Каких кусков будет больше и насколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240 : 3 = 80 кусков. 240 : 4 = 60 кусков. Кусков по 3 м будет больше на 80-60=20 кусков.
Гость:
Узнаем сколько кусков будет по три метра 240:3=80кусков и узнаем сколько кусков будет по четыре метра 240:4=60 кусков. И теперь мы можем ответить на вопрос каких кусков будет больше. Больше будет кусков по 3м. А на сколько мы вычисли вычитанием 80-60=20кусков.
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