32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс
Математика
32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+30-5-12-4-8-15-5-6-(12+37+14-52)+1=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней оста...
Алгебра
Математика
Периметр треугольника АВС равен 40 см.Сторона ВС составляет пять седьмых стороны АВ,а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.
Математика
расстояние между домами Пети и Саши 94 метра. мальчики отправились в гости друг к другу. кто из них был дальше от дома Пети и насколько метров? ког...