32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс

Математика

32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс

Автор: Гость