32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс

Математика
32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+30-5-12-4-8-15-5-6-(12+37+14-52)+1=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней оста...
Ответить
Алгебра
2x^2+3x+1=0
Ответить
Математика
Периметр треугольника АВС равен 40 см.Сторона ВС составляет пять седьмых стороны АВ,а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.
Ответить
Математика
расстояние между домами Пети и Саши 94 метра. мальчики отправились в гости друг к другу. кто из них был дальше от дома Пети и насколько метров? ког...
Ответить
Математика
Господарка посадила 2 відра пізньої картоплі(по 8 кг у кожному) й 4 кг - раньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадила господарка?
Ответить