Периметр треугольника АВС равен 40 см.Сторона ВС составляет пять седьмых стороны АВ,а сторона АС на 2 см больше АВ.Найдите стороны треугольника.

Гость: Гость:

Если ВС составляет 5/7 АВ => AB = 7/7. 40 - 2 = 38 ( AB и АС в этом случае становятся равны => AC = 7/7 ) АВ + АС + ВС = (сколько частей всего) *уже можно избавиться от знаменателя, т.к он у всех 3 сторон равен => 7 + 7 + 5 = 19. Теперь найдем сколько приходится на одну часть: 38/19 = 2. Сколько частей нам известно => АВ = 7 * 2 = 14 АС = (7 * 2) + 2 = 16 ВС = 5 * 2 = 10 Ответ: АВ = 14, АС = 16, ВС = 10.