Через концы отрезка AB по одну сторону от прямой AB проведите лучи AK и BC так, чтобы угол KAB=107 градусов,а угол ABC=73 градусов. Парллельны ли эти лучи? Почему?
Геометрия
Через концы отрезка AB по одну сторону от прямой AB проведите лучи AK и BC так, чтобы угол KAB=107 градусов,а угол ABC=73 градусов. Парллельны ли эти лучи? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, эти лучи параллельны, если мы продлим концы отрезка АВ и обозначим их точками 1 и 2, то образованные углы будут соответственно 73 и 107, что доказывает параллельность лучей.
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