За первый день турист прошол половину всего пути маршрута, а за второй -две третих его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти за третий день.

Математика

За первый день турист прошол половину всего пути маршрута, а за второй -две третих его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти за третий день.

Автор: Гость