За первый день турист прошол половину всего пути маршрута, а за второй -две третих его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти за третий день.

Математика
За первый день турист прошол половину всего пути маршрута, а за второй -две третих его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти за третий день.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сколько осталось, если весь маршрут это 1, то вычтем из него,то что турист прошел:1-1/2-2/6(пояснение:1/2*2/3)=1/2-1/3=1/6 осталась 1/6маршрута.
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