найдите число, противоположное значению выражения 1целая 1/3*1,5 - 1 целую 2/3
Математика
найдите число, противоположное значению выражения 1целая 1/3*1,5 - 1 целую 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1целая 1/3*1,5 - 1 целую 2/3 = 4/3 * 1 1/2 - 1 2/3 = 4/3 * 3/2 - 1 2/3 = 2 - 1 2/3 = 1/3. число, противоположное значению выражения = - 1/3.
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