придумай пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишите пять дробей,у которых числитель в 3 раза больше знаменателя.

Математика

придумай пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишите пять дробей,у которых числитель в 3 раза больше знаменателя.

Автор: Гость