придумай пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишите пять дробей,у которых числитель в 3 раза больше знаменателя.
Математика
придумай пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаменателя.Запишите пять дробей,у которых числитель в 3 раза больше знаменателя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4.2/5.3/6.4/7.5/8. 4/1.5/2.6/3.7/4.8/5.
Гость:
а)1/4 4/7 5/8 7/10 8/11 б)3/1 6/2 9/3 12/4 15/5
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